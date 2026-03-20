Selmanaj përcjell urimet për Fitër Bajram nga KBI e Prizrenit

Kryetari i degës së Lidhja Demokratike e KosovësPrizren, Driton Selmanaj, ka vizituar Këshillin e Bashkësisë Islame të Prizrenit me rastin e festës së Fitër Bajrami.

Gjatë vizitës ai u prit nga kryetari i KBI-së në Prizren, Valon ef. Ibrahimi, me të cilin diskutoi për rëndësinë e kësaj feste për besimtarët dhe për shoqërinë në përgjithësi.

“Sot, pata kënaqësinë së bashku me bashkëpunëtorë, të realizoj një vizitë urimi tek Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, z. Valon Ibrahimi, me rastin e festës së Fitër Bajramit. Në një atmosferë të ngrohtë dhe miqësore, biseduam për rëndësinë që kjo festë ka për besimtarët dhe për shoqërinë në tërësi, duke theksuar vlerat e solidaritetit, mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë”, ka njoftuar Selmanaj.

Ai theksoi se kjo festë përfaqëson një moment reflektimi dhe afrimi mes njerëzve.

“Fitër Bajrami është një moment reflektimi dhe falënderimi, por edhe një mundësi për t’u afruar më shumë me njëri-tjetrin dhe për të forcuar lidhjet tona shoqërore e njerëzore. Uroj që kjo festë e shenjtë të sjellë paqe, shëndet dhe begati në çdo familje. Gëzuar Fitër Bajramin!”, u shpreh Selmanaj./PrizrenPress.com/

