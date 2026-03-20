Besimtarët në Prizren falin Bajramin me plisa në kokë

By admin

Një grup besimtarësh myslimanë në Prizren kanë zgjedhur një mënyrë të veçantë për ta falur Namazin e Fitër Bajramit në xhaminë Osmani R.A. në Prizren.

Madje imami në plisin e tij mban logon e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Dërguesi i fotografive e ka quajtur këtë moment si “jo vetëm falje, por një dëshmi e identitetit tonë: rrënjët, vlerat dhe uniteti që na mbajnë të fortë si shoqëri”.

