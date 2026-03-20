Prizren, ndahet nga jeta mësuesja Nazan Hallaqi Kolshi

Mësuesja Nazan Hallaqi Kolshi ka ndërruar jetë, duke lënë pas dhimbje dhe pikëllim në mesin e familjarëve, kolegëve dhe brezave të shumtë të nxënësve që ajo edukoi ndër vite.
Me këtë rast, drejtoresha e Drejtoria e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj, ka shprehur ngushëllimet e saj për familjen dhe komunitetin arsimor.
“Me pikëllim të thellë mora lajmin për ndarjen e parakohshme nga jeta të mësueses Nazan Hallaqi Kolshi. Mësuesja Nazan ishte mendje e ndritur e arsimit, mësuese dhe kolege e dashur që frymëzoi breza të tërë. Ikja e saj e parakohshme lë pas një boshllëk të thellë në komunitetin arsimor dhe profesional, aty ku zëri dhe urtësia e saj kishin rëndësi të jashtëzakonshme. Znj. Nazan ka lënë gjurmë të pashlyeshme dhe do të jetojë gjatë në kujtesën tonë”, thuhet në telegramin e ngushëllimit.
Ajo gjithashtu ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjen, bashkëpunëtorët dhe nxënësit e shumtë të mësueses.
“Shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen Hallaqi e Kolshi, bashkëpunëtorët e afërt, kolektivin dhe gjithë nxënësit nëpër gjenerata”, theksohet në mesazhin e saj./PrizrenPress.com/
