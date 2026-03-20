7.4 C
Prizren
E premte, 20 Mars, 2026
type here...

Lajme

Prizren, ndahet nga jeta mësuesja Nazan Hallaqi Kolshi

By admin

Mësuesja Nazan Hallaqi Kolshi ka ndërruar jetë, duke lënë pas dhimbje dhe pikëllim në mesin e familjarëve, kolegëve dhe brezave të shumtë të nxënësve që ajo edukoi ndër vite.

Me këtë rast, drejtoresha e Drejtoria e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj, ka shprehur ngushëllimet e saj për familjen dhe komunitetin arsimor.

“Me pikëllim të thellë mora lajmin për ndarjen e parakohshme nga jeta të mësueses Nazan Hallaqi Kolshi. Mësuesja Nazan ishte mendje e ndritur e arsimit, mësuese dhe kolege e dashur që frymëzoi breza të tërë. Ikja e saj e parakohshme lë pas një boshllëk të thellë në komunitetin arsimor dhe profesional, aty ku zëri dhe urtësia e saj kishin rëndësi të jashtëzakonshme. Znj. Nazan ka lënë gjurmë të pashlyeshme dhe do të jetojë gjatë në kujtesën tonë”, thuhet në telegramin e ngushëllimit.

Ajo gjithashtu ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjen, bashkëpunëtorët dhe nxënësit e shumtë të mësueses.

“Shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen Hallaqi e Kolshi, bashkëpunëtorët e afërt, kolektivin dhe gjithë nxënësit nëpër gjenerata”, theksohet në mesazhin e saj./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne