Prizren
E premte, 20 Mars, 2026
Orhan Bislimaj nga UÇK-ja në kryeimam të Prizrenit – rrëfen emocionet e luftës dhe paqes

Lufta e fundit në Kosovë, e gjeti si student.

Por, mosha e re nuk që problem, për t’iu bashkuar Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Është ky, hoxhë Orhan Bislimaj nga Prizreni.

“Në atë kohë kam qenë 22 vjeçar dhe si çdo i ri tjetër ka qenë një moment frymëzimi për çlirimin e atdheut e në i jemi përgjigjur nevojë të vendit tonë që një herë e përgjithmonë me u shliruar nga okupatori serb. Nuk  kanë qenë momente të lehta, unë kam qenë në atë kohë edhe student në Prishtinë”, tregon kryeimami.

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Tani, Orhan Bislimaj shërben si kryeimami i Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren.

Vet Bislimaj, për Tëvë1, ka rrëfyer momentin kur në malet e Pashtrikut, iu shkoi lajmi se erdhi liria.

“Angazhimi i luftës për mua është pjesa më fisnike e jetës tim. Nuk ka punë që edhe gëzimin më të madhe që e  kam pas në jetën tim ka qenë kur prej frontit të Pashtrikut diku prej maleve të Pashtrikut na është komunikuar lajmi që është vendosur paqja e kur e kemi pa që është realizuar paqja e forcat e KFOR-it gjermanin vinin. Unë këtë pjesë e kam ndjerë më së shumti se krahas gjendjes tonë ku ëndrrat i kishim përmbyll erdhi një moment kur  të njëjtat ëndrra filluan të rilindin përsëri”.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Ani pse kanë kaluar afër tri dekada, dëshira për ta veshur uniformën e UCK-së, mbetet e njëjtë për kryeimamin e Prizrenit.

“Është krenari nuk diskutohet është moment i veçantë edhe uniforma njeriut ia jep një kuptim, kur e veshësh uniformën ndihesh i rëndësishëm. Secili luftëtar, secili ushtarë që ka veshur uniformën është ndjerë i rëndësishëm për vendin e vet. Është moment krenari tani edhe në këtë kohë me vesh uniformën e UÇK-së pavarësisht se nuk ka më rol, po ndjehesh krenarë e i rëndësishëm”, tregoi hoxhë Bislimaj.

E kontributin për shoqëri, Bislimaj nuk e ndali asnjëherë.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Për 27 vjet ish-ushtaraku mes xhematit të Prizrenit përcjelli mesazhe paqeje.

“Ata të cilët agjëruan, kanë fituar shumë dhe ky është triumfi më i madh i yni në një maratonë një mujorë kur ne nuk kemi zbatuar urdhër të vetvetes, por kemi zbatuar urdhër të Zotit, zbatimi i urdhrave të Zotit do të thotë që e kemi fisnikëruar shpirtin tonë”.

Ndryshe, afër 30 nxënës e imam që mësuan në medresenë “Alauddin” në Prishtinë,  ranë dëshmorë për mbrojtjen e vendit./tëvë1

Totaj kritikon Qeverinë: Na janë marrë 12 milionë euro, 30% ishin për investime kapitale, qytetarët të jenë të kujdesshëm se kë e votojnë

