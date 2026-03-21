Junior 06 Moni Bau shkon në finalen e Kupës së Kosovës U16

Skuadra e vajzave Junior 06 Moni Bau U16 është kualifikuar në finalen e Kupës së Kosovës, pasi në ndeshjen gjysmëfinale shënoi fitore bindëse ndaj Vëllaznimit me rezultat 83:37, raporton PrizrenPress.

Vajzat e Junior 06 Moni Bau dominuan gjatë gjithë takimit, duke siguruar kështu një vend në finalen e madhe të kësaj gare për grupmoshën U16.

Në finalen e Kupës së Kosovës ato do të përballen me skuadrën Vushtrria Basket.

Ndeshja finale do të zhvillohet të dielën, më 22 mars 2026, me fillim nga ora 14:00, në Palestrën “Shani Nushi” në Gjakovë./PrizrenPress.com/

