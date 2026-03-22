E diel, 22 Mars, 2026
Nis rritja e çmimeve në linjën Prishtinë-Prizren

By admin

Me rritjen e çmimit të naftës, ka nga nesër do të fillojë edhe rritja e çmimeve për transportin ndërurban.

Kështu ka bërë të ditur një prej kompanive të udhëtimit – Mendi Tours.

Kompania në fjalë operon në destinacionet Prishtinë-Prizren dhe anasjelltas, dhe rritjen e çmimeve e arsyeton me zhvillimet në bursë.

“Të nderuar udhëtarë,

Ju njoftojmë se nga nesër (22.03.2026) hyjnë në fuqi çmimet e reja për linjat ndërurbane. Ky ndryshim vjen si pasojë e rritjes së çmimit të naftës dhe kostove të tjera të transportit.

Ju falënderojmë për mirëkuptimin dhe besimin tuaj”, thuhet në njoftimin e kompanisë.

Previous article
Moti sot me temperatura deri në 12 gradë Celsius
Next article
37 aksidente dhe mbi 1 mijë gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

Më Shumë

Sport

Sot derbi në Suharekë: Ylli përballet me Trepçën

Derbi i xhiros së 25-të në elitën e basketbollit kosovar zhvillohet sot në Suharekë, ku Golden Eagle Ylli përballet me liderin Trepça në palestrën “13...
Fokus

Arrestohet një person në Prizren, i gjenden marihuanë, kokainë dhe një thikë

Një person është arrestuar në Prizren nën dyshimin për posedim dhe shpërndarje të paautorizuar të narkotikëve. Sipas burimeve, rasti ka ndodhur më 17 mars 2026,...

A është kaosi politik një strategji e qëllimshme e Vetëvendosjes?

Nga sot nis pranvera

Totaj priti përfaqësuesit e Zyrës Kombëtare të Auditimit për të forcuar transparencën në Prizren

Junior 06 Moni Bau shkon në finalen e Kupës së Kosovës U16

Besimtarët në Prizren falin Bajramin me plisa në kokë

E dhimbshme, ky është i riu që vdiq sot në një aksident trafiku në Prizren

Nisin provat për shfaqjen “Pylli” në Teatrin e Prizrenit

Bashkimi shkon në finalen e Ligës Unike për femra

Spitali i Prizrenit forcon bashkëpunimin me strukturat komunale

Gërvalla për Avdylin: Është impulsiv, do diskutojë me të

150 pako ushqimore për familjet në nevojë në Malishevë

Përfundon asfaltimi i rrugës “Xhemë Gostivari” në Prizren

Krasniqi takon Taskforcën komunale për mbrojtjen e mjedisit në Malishevë

Orhan Bislimaj nga UÇK-ja në kryeimam të Prizrenit – rrëfen emocionet e luftës dhe paqes

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

