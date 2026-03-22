Sulm fizik në fshatin Babindoll të Rahovecit: Tre të arrestuar, viktima dërgohet në spital

Tre persona në fshatin Babindoll të komunës së Rahovecit, dyshohet se kanë sulmuar fizikisht një person tjetër, duke i shkaktuar lëndime trupore që kanë kërkuar ndërhyrje të menjëhershme mjekësore.
Viktima është transportuar me urgjencë drejt spitalit për të marrë trajtimin e nevojshëm.
Ndonëse rrethanat dhe motivet që çuan deri te ky konflikt mbeten ende të paqarta, Policia e Kosovës ka reaguar me shpejtësi duke bërë identifikimin dhe arrestimin e personave të dyshuar.
Pas shoqërimit në stacionin policor, me urdhër të Prokurorit të Shtetit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.
Ndaj tyre pritet të iniciohen procedurat përkatëse ligjore konform Kodit Penal.
Organet e rendit kanë nisur një hetim të detajuar për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje. Aktualisht, njësitet hetimore janë duke punuar në mbledhjen e dëshmive dhe provave që do të sqarojnë rrjedhën e plotë të sulmit./Sinjali
