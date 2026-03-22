11.7 C
Prizren
E diel, 22 Mars, 2026
Sport

Sot derbi në Suharekë: Ylli përballet me Trepçën

By admin

Derbi i xhiros së 25-të në elitën e basketbollit kosovar zhvillohet sot në Suharekë, ku Golden Eagle Ylli përballet me liderin Trepça në palestrën “13 Qershori”.

Këto dy skuadra së fundmi u takuan në çerekfinale të Kupa e Kosovës në basketboll, ku mitrovicasit dolën më të suksesshëm duke eliminuar therandasit. Po ashtu, Trepça ka dominim edhe në përballjet direkte në ProCredit Superliga e Kosovës në basketboll këtë edicion, me tri fitore në po aq ndeshje ndaj Yllit.

Sa i përket renditjes tabelare, Golden Eagle Ylli mban vendin e katërt me bilanc prej 11 fitoresh dhe 13 humbjesh, duke synuar ngjitjen në pozitën e tretë deri në përfundim të sezonit të rregullt.

Në anën tjetër, kampionët në fuqi nga Mitrovica, Trepça, kryesojnë bindshëm me 21 fitore dhe vetëm tri humbje, duke e siguruar tashmë vendin e parë para fazës së play-off-it.

Takimi nis nga ora 17:00 dhe pritet të sjellë një tjetër përballje interesante mes dy skuadrave./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Sulm fizik në fshatin Babindoll të Rahovecit: Tre të arrestuar, viktima dërgohet në spital
Next article
Liria përmbys 2 Korrikun, fiton tri pikë të mëdha

Nait Hasani kërkoi nga Apeli dënimin e Gavrilo Milosavleviqit dhe gardianëve të tjerë

Në Gjykatën e Apelit sot  pu shqyrtua ankesa e Prokurorisë ndaj vendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, me të cilin i akuzuari për krime...
Sport

Ballkani transferon mesfushorin boshnjak Anel Sabanadzovic

Ballkani ka zyrtarizuar përforcimin e radhës në merkato, duke arritur marrëveshje me mesfushorin defensiv Anel Ballkani transferon mesfushorin boshnjak Anel Sabanadzovic. Futbollisti 26-vjeçar nga Bosnja...

Totaj viziton KBI-në e Prizrenit dhe uron besimtarët për Fitër Bajram

Vdes Chuck Norris, aktori ikonik i filmave aksion

Besimtarët në Prizren falin Bajramin me plisa në kokë

Mbi 1 mijë zyrtarë publikë kanë deklaruar pasurinë

Peja 03 – Bashkimi, sonte në Prizren luhet finalja e madhe e Ligës Unike për femra

Rahoveci përfundon projektin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime

Spitali i Prizrenit dhe ‘Hidroregjioni Jugor’ diskutojnë për përmirësimin e furnizimit me ujë dhe infrastrukturës teknike

Policia shqiptoi rreth 1,900 gjoba komunikacioni në 24 orët e fundit

Loja le të vazhdojë…

Krasniqi takon Taskforcën komunale për mbrojtjen e mjedisit në Malishevë

Totaj priti përfaqësuesit e Zyrës Kombëtare të Auditimit për të forcuar transparencën në Prizren

Rreth 700 mijë euro dëm nga fajdeja, një i arrestuar e katër persona në kërkim në Prizren

3 mijë kosovarë ia mësyjnë Shqipërisë për fundjavë, fluks i madh në Morinë

Policia shpall në kërkim këta persona: Dyshohen për fajde, privim i kundërligjshëm i lirisë dhe detyrim në Prizren (FOTO)

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

