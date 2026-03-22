Liria përmbys 2 Korrikun, fiton tri pikë të mëdha

Liria ka shënuar një fitore të jashtëzakonshme në Prizren, 3:1 ndaj 2 Korrikut në kuadër të Ligës së Parë, duke përmbysur rezultatin pas golit të hershëm të mysafirëve, raporton PrizrenPress.

2 Korriku kaloi në epërsi me golin e Meshack Kraikut, por Liria nuk u dorëzua. Fitim Susuri barazoi shpejt për 1-1 dhe kështu përfundoi pjesa e parë.

Në pjesën e dytë, Susuri u tregua sërish vendimtar, duke shënuar nga pika e bardhë për epërsinë 2-1, ndërsa Albion Kurtaj vulosi fitoren me golin e tretë për 3-1, duke shpërthyer në gëzim tifozët prizrenas.

Me këtë triumf, Liria ngjitet në vendin e tretë me 49 pikë, vetëm 5 pikë larg kreut, dhe vazhdon të luftojë fuqishëm për vendet e para për inkuadrim në Superligë./PrizrenPress.com/

Malisheva rikthehet te fitoret, “shokon” Llapin

