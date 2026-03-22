Trepça e mposht lehtësisht Yllin në Suharekë

Kampionia e Kosovës në fuqi, Trepça ka arritur fitoren e 16 radhazi në elitën e basketbollit kosovar duke e mposhtur Golden Eagle Yllin me rezultat 80-91, në kuadër të xhiros së 25-të.

Mitrovicasit e nisën mirë takimin duke mbyll pjesën e parë në epërsi prej tri pikësh, 41-44.

Ndërkohë, në çerekun e tretë dhe epërsia shkoi duke u thelluar dhe në fund ia dolën të fitojnë me 11 pikë dallim.

Më i dalluari në fitoren e kampiones ishte Vining me 22 pikë. Lojë të mirë bën edhe Payne me 18 sosh dhe Kapiti 13.

Tek Ylli me pikë dyshifrore luajtën Smith me 22 dhe Erjon Kastrati me 11.

Kjo ishte fitorja e 22 në kampionat për Trepçën krahas tri humbjeve, e çila tashmë ka siguruar pozitën e parë në sezonin e rregullt. Kurse Ylli pëson disfatën e 14 krahas 11 fitoreve.

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Junior 06 Moni Bau shpallet kampione e Kupës së Kosovës U16
Next article
Goditet nga vetura, vdes një 81 vjeçar në Piranë të Prizrenit

Më Shumë

Fokus

Totaj priti Igballe Rogovën/Do të forcojmë mekanizmat kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot në takim Drejtoreshën Ekzekutive të Rrjetit të Grave të Kosovës, Igballe Rogova, së bashku...
Kulture

Nisin provat për shfaqjen “Pylli” në Teatrin e Prizrenit

Në Teatrin “Bekim Fehmiu” në Prizren kanë filluar provat për shfaqjen më të re “Pylli”, me regji të Erson Zymberit dhe dramaturgji nga Florian...

Ndahet nga jeta arkeologu Luan Koçbashliu

Prizren, ndahet nga jeta mësuesja Nazan Hallaqi Kolshi

Nga sot nis pranvera

Për 320 vende, mbi 1 mijë aplikantë në Forca e Sigurisë së Kosovës

Policia shqiptoi rreth 2,500 gjoba trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Hapet Qendra e re e Mjekësisë Familjare në Kijevë

Policia shpall në kërkim këta persona: Dyshohen për fajde, privim i kundërligjshëm i lirisë dhe detyrim në Prizren (FOTO)

Vdes një 34-vjeçar në Prizren, dyshohet se është goditur nga një veturë

Krasniqi takon Taskforcën komunale për mbrojtjen e mjedisit në Malishevë

A është kaosi politik një strategji e qëllimshme e Vetëvendosjes?

Junior 06 Moni Bau shpallet kampione e Kupës së Kosovës U16

Përkujtimi i masakrave të vitit 1999 në Rahovec, publikohet programi i aktiviteteve

S’iu përgjigj thirrjeve të familjarëve, gjendet i vdekur një 81-vjeçar në Prizren

Totaj viziton KBI-në e Prizrenit dhe uron besimtarët për Fitër Bajram

