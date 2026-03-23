Çikat e Bashkimit nisin me fitore gjysmëfinalen e Play-offit

Bashkimi e ka nisur në mënyrën më të mirë serinë gjysmëfinale të Play-offit në Superligën e Femrave, duke shënuar fitore bindëse ndaj Prishtinës me rezultat 109:66, raporton PrizrenPress
Vashat prizrenase dominuan gjatë gjithë takimit, duke treguar epërsi të qartë në parket dhe duke kontrolluar ritmin e lojës nga fillimi deri në fund. Me lojë të shpejtë në sulm dhe mbrojtje solide, Bashkimi krijoi diferencë të madhe në rezultat, duke mos lënë shumë hapësirë për reagim nga skuadra kryeqytetase.
Kjo ishte ndeshja e parë e gjysmëfinales së Play-offit, ndërsa në finale do të kualifikohet skuadra që arrin tri fitore në seri./PrizrenPress.com/
