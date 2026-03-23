Opoja i jep lamtumirën e fundit luftëtarit të Koshares, Afrim Sinani

Në prani të familjarëve, bashkëluftëtarëve, përfaqësuesve institucionalë e fetarë dhe shumë qytetarëve, sot në fshatin Zapllugje të Opojës, në komunën e Dragashit, iu dha lamtumira e fundit luftëtarit të Betejës së Koshares, Afrim Sinani.

Ai ndërroi jetë papritmas në moshën 46-vjeçare, duke lënë pas dhimbje të madhe te familja, miqtë dhe bashkëluftëtarët e tij.

Të pranishmit në ceremoninë e varrimit kujtuan kontributin e tij në luftën për liri, veçanërisht pjesëmarrjen në Betejën e Koshares, një nga betejat më të rëndësishme të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës gjatë luftës së fundit.

