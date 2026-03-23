Opoja i jep lamtumirën e fundit luftëtarit të Koshares, Afrim Sinani

Në prani të familjarëve, bashkëluftëtarëve, përfaqësuesve institucionalë e fetarë dhe shumë qytetarëve, sot në fshatin Zapllugje të Opojës, në komunën e Dragashit, iu dha lamtumira e fundit luftëtarit të Betejës së Koshares, Afrim Sinani.
Ai ndërroi jetë papritmas në moshën 46-vjeçare, duke lënë pas dhimbje të madhe te familja, miqtë dhe bashkëluftëtarët e tij.
Të pranishmit në ceremoninë e varrimit kujtuan kontributin e tij në luftën për liri, veçanërisht pjesëmarrjen në Betejën e Koshares, një nga betejat më të rëndësishme të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës gjatë luftës së fundit.
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/