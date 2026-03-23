Operacion antidrogë në Suharekë, arrestohen dy persona

Një aksion antidrogë i Policisë së Kosovës ka rezultuar me arrestimin e dy personave dhe sekuestrimin e drogës dhe armëve.
Policia e Kosovës, përkatësisht njësiti i antidrogës, në kuadër të aksionit të koduar “Kimisti”, ka realizuar një operacion në komunën e Suharekës, saktësisht në fshatin Gjinoc.
Gjatë këtij aksioni janë arrestuar dy persona, ndërsa janë konfiskuar rreth 1 kilogram drogë e llojit heroinë, katër armë zjarri si dhe një sasi municioni./rtk/
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren