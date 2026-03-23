Bashkimi triumfon në kryeqytet

Bashkimi ka shënuar një fitore shumë të rëndësishme në kryeqytet, duke mposhtur Sigal Prishtina me rezultat 77:87, raporton PrizrenPress.
Prizrenasit zhvilluan një ndeshje të mirë dhe arritën të ruajnë epërsinë në momentet vendimtare, duke e mbyllur takimin me dhjetë pikë dallim. Kjo fitore për Bashkimin përbën një hap të madh drejt sigurimit të vendit të dytë në tabelë, pozitë që dërgon drejtpërdrejt në gjysmëfinalet e “Play-off”-it.
Në anën tjetër, bardhekaltrit nuk po kalojnë një periudhë të mirë në elitën e basketbollit kosovar dhe deri në fund të kampionatit do të kenë edhe tri “finale” për të siguruar pjesëmarrjen në garat shtesë./PrizrenPress.com/
Marketing
