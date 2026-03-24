Modern Talking për herë të parë në Kosovë, Thomas Anders & Band do të performojnë në HardhFest

By admin

Në kuadër të edicionit të radhës, festivali Hardh Fest do të mirëpresë një nga emrat më të njohur të muzikës pop të viteve ’80. Për herë të parë në Kosovë do të performojë projekti legjendar Modern Talking, i cili do të vijë para publikut me Thomas Anders dhe bandën e tij, përcjell KultPlus.

Publiku do të ketë mundësinë të dëgjojë live disa nga hitet më të njohura që kanë shënuar historinë e muzikës pop, si Cheri, Cheri Lady, You’re My Heart, You’re My Soul dhe Brother Louie, këngë që kanë shoqëruar breza të tërë dhe vazhdojnë të mbeten ndër më të dashurat për fansat në mbarë botën.

Edicioni i sivjetmë i Hardh Fest do të mbahet më 4, 5 dhe 6 shtator në Rahovec.

Hapet Qendra e re e Mjekësisë Familjare në Kijevë

Në fshatin Kijevë të Malishevës ka filluar punën Qendra e re e Mjekësisë Familjare (QMF), e cila do të ofrojë kushte moderne dhe shërbime...
Fokus

Shënohet Dita Botërore e Tuberkulozës në Prizren, 66 raste të regjistruara në vitin 2025

Spitali i Përgjithshëm Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren ka bërë të ditur se edhe këtë vit është shënuar Dita Botërore...

Prizren, ndahet nga jeta mësuesja Nazan Hallaqi Kolshi

Për 320 vende, mbi 1 mijë aplikantë në Forca e Sigurisë së Kosovës

QKMF-ja në Prizren pranon donacion me pajisje mjekësore

Kurti: Humbja e Asllan Musliut, plagë e rëndë për familjen dhe shoqërinë

Aksident tragjik në Prizren: Humb jetën një 29-vjeçar pas përplasjes me motoçikletë

Aksidentet me fatalitet në Prizren, nis task-forca për sigurinë në trafik

Ballkani transferon mesfushorin boshnjak Anel Sabanadzovic

Kuvendi i Prizrenit mblidhet më 30 mars

3 mijë kosovarë ia mësyjnë Shqipërisë për fundjavë, fluks i madh në Morinë

Totaj priti Igballe Rogovën/Do të forcojmë mekanizmat kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore

150 pako ushqimore për familjet në nevojë në Malishevë

Tradita e Bajramit në Prizren, flet Valon Ibrahimi

Aktgjykim lirues, përforcon narrativën e luftës për liri dhe pavarësi

Vajza sulmohet nga babai dhe motra në Rahovec

