Ligjëratë informuese për tuberkulozin me nxënës në Rahovec

Në kuadër të Dita Botërore e Tuberkulozës, në Rahovec është mbajtur një ligjëratë informuese me nxënësit e klasave 10, 11 dhe 12 të IAAP “Selajdin Mullabazi Mici”, në ambientet e QKMF “Dr. Fahredin Hoti” në Rahovec.
Sipas njoftimit të komunës, gjatë ligjëratës mjeku Elbunit Kryeziu prezantoi informacione për tuberkulozin, duke folur për mënyrat e parandalimit, simptomat dhe trajtimin e kësaj sëmundjeje.
Gjatë aktivitetit u theksua se edukimi dhe ndërgjegjësimi i të rinjve janë të rëndësishëm në luftën kundër tuberkulozit, duke ndihmuar në parandalimin dhe zbulimin e hershëm të sëmundjes./PrizrenPress.com/
