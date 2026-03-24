Ligjëratë informuese për tuberkulozin me nxënës në Rahovec

Në kuadër të Dita Botërore e Tuberkulozës, në Rahovec është mbajtur një ligjëratë informuese me nxënësit e klasave 10, 11 dhe 12 të IAAP “Selajdin Mullabazi Mici”, në ambientet e QKMF “Dr. Fahredin Hoti” në Rahovec.

Sipas njoftimit të komunës, gjatë ligjëratës mjeku Elbunit Kryeziu prezantoi informacione për tuberkulozin, duke folur për mënyrat e parandalimit, simptomat dhe trajtimin e kësaj sëmundjeje.

Gjatë aktivitetit u theksua se edukimi dhe ndërgjegjësimi i të rinjve janë të rëndësishëm në luftën kundër tuberkulozit, duke ndihmuar në parandalimin dhe zbulimin e hershëm të sëmundjes./PrizrenPress.com/

