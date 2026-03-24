Sekuestrohen 2 kg heroinë dhe armë pa leje në Suharekë

Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar opinionin publik se në kuadër të veprimeve hetimore dhe në bashkëpunim me organet e rendit, janë ndërmarrë masa operative ndaj disa personave të dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale që lidhen me narkotikë dhe armë pa leje.

Bazuar në dyshimin e bazuar, të pandehurit kanë vepruar në bashkëkryerje dhe në kuadër të një grupi, duke u marrë me shpërndarjen dhe shitjen e paautorizuar të substancave narkotike të llojit heroinë.

“Gjatë operacionit në aplikim të masave të veçanta hetimore dhe në infiltrim brenda grupit janë sekuestruar rreth 2 kilogramë substancë e dyshuar narkotike e llojit “heroinë”, e cila dyshohet të ketë qenë e destinuar për treg ilegal. Po ashtu, gjatë zbatimit të urdhërkontrolleve në lokacione të ndryshme, janë gjetur dhe sekuestruar një numër i konsiderueshëm armësh dhe municioni, përfshirë katër (4) pistoleta, një (1) pushkë gjuetie, dy (2) karikator të pistoletave dhe, rreth pesëqind e dyzet e katër (544) fishekë të kalibrave të ndryshëm, të cilat mbaheshin në kundërshtim me ligjin përkatës për armët”, thuhet në njoftim, raporton PrizrenPress.

Gjithashtu bëhet e ditur se janë sekuestruar para të gatshme, telefona, dy (2) vetura të markave “Mercedes GLE” dhe “Land Rover”, të cilat janë përdorur për takime dhe shkëmbim të substancave narkotike, si dhe prova të tjera materiale që lidhen me veprat penale të lartcekura.

“Lidhur me këto veprime, Prokuroria ka iniciuar procedurë penale ndaj tre të pandehurve R.B., A.R., dhe B.B., për veprat penale që ndërlidhen me narkotikë si dhe për mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, në përputhje me dispozitat e Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Të njëjtit, gjenden në ndalim 48 orësh, dhe për të njëjtit Prokuroria ka parashtruar kërkesë për caktim të masës së paraburgimit”, njofton prokuroria.

Prokuroria Themelore në Prizren ka bërë me dije se vazhdon të mbetet e përkushtuar në luftën ndaj kriminalitetit, forcimin e sundimit të ligjit dhe vënien para drejtësisë të të gjithë atyre që bien ndesh me ligjin./PrizrenPress.com/

Previous article
Ligjëratë informuese për tuberkulozin me nxënës në Rahovec
Next article
Krusha e Madhe përkujton dëshmorët me dhurim gjaku dhe fidanë |VIDEO

Më Shumë

Lajme

KosInvest hapi sot zyrën e re në Suharekë

Financim për fermerët dhe bizneset lokale KosInvest, institucion mikrofinanciar i licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës dhe pjesë e rrjetit ndërkombëtar VisionFund International, që operon në...
Lajme

Vidhen para, stoli ari në Leshan e Krushë të Vogël

Në dy raste të ndara persona të panjohur kanë vjedhur stoli ari në dy shtëpi të ndryshme. Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës...

Totaj: Qeveria i ka marrë Komunës së Prizrenit 36 milionë euro në katër vjet

Përkujtimi i masakrave të vitit 1999 në Rahovec, publikohet programi i aktiviteteve

Prizren/ Dorëzon armën e trashëguar në polici, iniciohet rast për posedim të paautorizuar

Vdes Chuck Norris, aktori ikonik i filmave aksion

Kurti: Humbja e Asllan Musliut, plagë e rëndë për familjen dhe shoqërinë

Aulona Muhadri kompleton sirtarin e trofeve me Ligën Unike

Ilaz Osmanaj, 34-vjeçari që u godit për vdekje nga vetura në Prizren

Vajza sulmohet nga babai dhe motra në Rahovec

Kastrati uron qytetarët për Fitër Bajram

Ligjëratë informuese për tuberkulozin me nxënës në Rahovec

Akademi përkujtimore për Dr. Bujar Demirin në Spitalin e Prizrenit

Lirohet Gjesti

Urimi i Xheladinit për Fitër Bajram: Paqe dhe harmoni në familjet tuaja

Bashkimi U16 kampion i Kupës së Kosovës për meshkuj

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

