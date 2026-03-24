Prizren
Krusha e Madhe përkujton dëshmorët me dhurim gjaku dhe fidanë |VIDEO

Pavarësisht se vitet kalojnë, muaji mars mbetet i rëndë për banorët e Krushës së Madhe të Rahovecit. Atë pranverë të hershme, 27 vjet më parë, serbët vranë e masakruan 241 banorë të fshatit dhe shumë mysafirë që ishin strehuar aty.

Edhe më tej, në varrezat e dëshmorëve dhe martirëve janë 64 varre në pritje për një emër dhe një epitaf.

Plagët e luftës janë të vështira për t’u mbyllur në Krushë të Madhe, Krushë të Vogël e shumë fshatra të tjerë të rajonit të Prizrenit.

Megjithatë, banorët e Krushës së Madhe dhe të fshatrave të tjerë të kësaj komune gjejnë kurajo të dhurojnë akoma shumë për jetën. Një numër i madh i tyre, në shenjë nderimi për të rënët, kanë dhuruar gjak.

Pos dhurimit të gjakut, banorët e kësaj ane tradicionalisht, me 25 mars, një ditë para ditës së kobshme të masakrës, mbjellin lule dhe pemë, nën moton: “Një fidan, një kujtim.”

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

