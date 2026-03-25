Sport

Bashkimi kërkon fitoren e dytë në Play-off ndaj Prishtinës

By admin

Bashkimi do të përballet sonte me KBF Prishtina në ndeshjen e dytë të gjysmëfinales së Play-offit në Superligën e Femrave.

Skuadra prizrenase e nisi në mënyrë bindëse këtë seri, duke fituar ndeshjen e parë me rezultat të thellë 109:66, dhe tani synon edhe fitoren e dytë për t’iu afruar edhe më shumë finales.

Takimi zhvillohet sot nga ora 20:30 në palestrën e International School of Prishtina.

Në finale do të kualifikohet skuadra që arrin tri fitore në seri, ndërsa Prishtina do të tentojë ta barazojë serinë para publikut vendas./PrizrenPress.com/

