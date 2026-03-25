Përurohet Qendra Sportive në Bukosh

By admin

Në fshatin Bukosh të Suharekës është përuruar sot qendra e re sportive, një investim që synon zhvillimin e sportit dhe rritjen e aktiviteteve fizike në komunitet.

Në ceremoninë e përurimit mori pjesë edhe kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, i cili theksoi se ky është një hap i rëndësishëm për krijimin e mundësive të reja për të rinjtë dhe komunitetin, si dhe për përmirësimin e infrastrukturës sportive në fshat.

Sipas komunës, ky objekt do të shërbejë si hapësirë moderne për stërvitje, aktivitete sportive dhe organizimin e ngjarjeve komunitare, duke kontribuar në promovimin e jetës së shëndetshme dhe edukimit fizik./PrizrenPress.com/

Previous article
Donacion i ri për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në Rahovec

Më Shumë

Fokus

Vdes një 34-vjeçar në Prizren, dyshohet se është goditur nga një veturë

Një rast i rëndë ka ndodhur sonte, më 18.03.2026, në Prizren. Një 34-vjeçar është dërguar pa shenja jete në Spitalin Rajonal të Prizrenit rreth orës...
Sport

Bashkimi U16 kampion i Kupës së Kosovës për meshkuj

Bashkimi U16 ka triumfuar në Kupën e Kosovës për meshkuj U16, pasi në finalen e zhvilluar në Pejë mposhti ekipin Kerasani me rezultat 76:56. Arman...

Totaj uron Fitër Bajramin: Solidariteti dhe vlerat njerëzore na bëjnë më të bashkuar

Akademi përkujtimore për Dr. Bujar Demirin në Spitalin e Prizrenit

Aktgjykim lirues, përforcon narrativën e luftës për liri dhe pavarësi

Prizren/ Dorëzon armën e trashëguar në polici, iniciohet rast për posedim të paautorizuar

150 pako ushqimore për familjet në nevojë në Malishevë

Orhan Bislimaj nga UÇK-ja në kryeimam të Prizrenit – rrëfen emocionet e luftës dhe paqes

Liria përmbys 2 Korrikun, fiton tri pikë të mëdha

Aksident tragjik në Prizren: Humb jetën një 29-vjeçar pas përplasjes me motoçikletë

Sot 27 vjet nga ndërhyrja e NATO-s, lufta dhe liria e Kosovës

Vidhen para, stoli ari në Leshan e Krushë të Vogël

Sulm fizik në fshatin Babindoll të Rahovecit: Tre të arrestuar, viktima dërgohet në spital

Ministria e Mbrojtjes mbajti takim në Prizren për rekrutimin në FSK

Vetura godet një 82-vjeçar pranë spitalit në Prizren – kjo është gjendja e tij

Çikat e Bashkimit nisin me fitore gjysmëfinalen e Play-offit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

