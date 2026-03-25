Përkujtohen 68 të vrarët e masakrës së Fortesës

By admin

Në 27-vjetorin e ngjarjes tragjike të pranverës së vitit 1999, sot u përkujtuan 68 civilët e vrarë dhe të masakruar në fshatin Fortesë të Rahovecit, gjatë luftës në Kosovë.

Familjarë të viktimave, qytetarë dhe përfaqësues institucionalë u mblodhën për të nderuar kujtimin e të rënëve dhe për të rikujtuar sakrificën e tyre në një nga ngjarjet më të dhimbshme të luftës.

U theksua se sakrifica e tyre mbetet themel i lirisë së vendit dhe një obligim i përhershëm për kujtesë, respekt dhe përkushtim ndaj së vërtetës historike.

Lavdi e përjetshme dëshmorëve dhe martirëve./PrizrenPress.con/

