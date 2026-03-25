E mërkurë, 25 Mars, 2026
Totaj pret delegacionin portugez në Prizren, diskutohet për bashkëpunim në teknologji dhe energji

Kryetari i Komunës së Prizren, Shaqir Totaj, priti në takim kryetarin e Shoqatës Portugeze të Biznesit dhe drejtorin e kompanisë Grupo Érre, Ramiro Brito, kryetarin e Shoqatës së Dhomave Mesdhetare të Tregtisë dhe Industrisë, Luis Roby, si dhe ish-ambasadorin e Republikës së Kosovës në Portugali, Ylber Kryeziu.

Sipas njoftimit të komunës, gjatë takimit u diskutua për mundësitë e bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët, si teknologjia, planifikimi urban dhe energjia e ripërtëritshme.

“Diskutuam për mundësitë e bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët, si teknologjia, planifikimi urban dhe energjia e ripërtëritshme, me ç’rast shprehëm gatishmërinë për zhvillimin e projekteve konkrete në Komunën e Prizrenit, e cila është destinacion tërheqës për investime dhe partneritete afatgjata me ndërmarrës ndërkombëtarë”, thuhet në njoftimin e komunës.

Gjatë qëndrimit në qytet, mysafirët portugezë vizituan edhe Innovation and Training Park (ITP), ku u njohën nga afër me infrastrukturën, hapësirat dhe mundësitë që ofron ky park për zhvillimin e inovacionit dhe teknologjisë./PrizrenPress.com/

Përkujtohen 68 të vrarët e masakrës së Fortesës

Rozë

Lirohet Gjesti

Reperi Besart Kelmendi, Gjesti, është liruar nga paraburgimi. Lajmin e ka bërë të ditur për Nacionalen avokati i tij Artan Qerkini. Gjesti ishte ndaluar për tri...
Fokus

Besimtarët myslimanë sot festojnë Fitër Bajramin

Pas përfundimit të muajit të Ramazanit, besimtarët e fesë islame kremtojnë sot festën e Fitër-Bajramit. Manifestimi qendror për Fitër Bajramin, për Republikën e Kosovës,...

Sulm fizik në fshatin Babindoll të Rahovecit: Tre të arrestuar, viktima dërgohet në spital

Ligjëratë informuese për tuberkulozin me nxënës në Rahovec

Përkujtohen 68 të vrarët e masakrës së Fortesës

Arrestohen dy persona në Prizren, policia u gjen 6.70 gramë marihuanë

Goditet nga vetura, vdes një 81 vjeçar në Piranë të Prizrenit

Bashkimi triumfon në kryeqytet

Totaj viziton KBI-në e Prizrenit dhe uron besimtarët për Fitër Bajram

Sot varroset Asllan Musliu në Prizren, njëri nga viktimat e aksidentit tragjik në Austri

Ilaz Osmanaj, 34-vjeçari që u godit për vdekje nga vetura në Prizren

Përkujtimi i masakrave të vitit 1999 në Rahovec, publikohet programi i aktiviteteve

Bashkimi udhëton sonte në Prishtinë

Akademi përkujtimore për Dr. Bujar Demirin në Spitalin e Prizrenit

Junior 06 Moni Bau shpallet kampione e Kupës së Kosovës U16

E dhimbshme, ky është i riu që vdiq sot në një aksident trafiku në Prizren

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

