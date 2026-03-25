Vashat e Bashkimit një hap larg finales

KBF Bashkimi është vetëm një hap larg finales së Play-offit, pasi ka shënuar edhe fitoren e dytë radhazi ndaj KBF Prishtina.
Prizrenaset triumfuan bindshëm në ndeshjen e dytë me rezultat 54:92, duke dominuar plotësisht takimin dhe duke konfirmuar formën e shkëlqyer në këtë fazë të garës, raporton PrizrenPress.
Pas fitores së parë të thellë 109:66, Bashkimi tashmë kryeson serinë 2:0 dhe i duhet edhe një fitore për të siguruar kualifikimin në finale.
Në anën tjetër, Prishtina ndodhet nën presion dhe do të kërkojë reagim në ndeshjen e radhës për të mbetur në garë./PrizrenPress.com/
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/