15.9 C
Prizren
E enjte, 26 Mars, 2026
type here...

Lajme

Masakra e Krushës së Madhe, Latifi: Rrënjët e lirisë thellohen nga gjaku që u derdh

By admin

Në Krushë të Madhe po mbahet tubim dhe homazhe në 27-vjetorin e vrasjes së 243 personave, ndërsa 893 shtëpi private dhe shoqërore u dogjën nga forcat e regjimit serb.

 

Kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi deklaroi se krimet nuk u fshehën, pavarësisht tentimit për të zhdukur provat.

Ai shtoi se rrënjët e lirisë thellohen nga gjaku që u derdh.

“Duke i zhdukur provat menduan që do ta fshehin krimin, por rrënjët e lirisë thellohen nga gjaku që u derdh”, tha Latifi.

Previous article
27 vjet nga masakra e familjes Berisha në Suharekë
Next article
Haradinaj nga Krusha e Madhe: Siguria është jetike, duhet ta mbajmë fort me Amerikën që të mos na përsëritet historia

Më Shumë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne