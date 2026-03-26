Përkujtohet 27-vjetori i Betejës së Landovicës

Me rastin e 27-vjetorit të Beteja e Landovicës, një prej ngjarjeve më të rëndësishme të luftës së Ushtria Çlirimtare e Kosovës, sot u zhvilluan homazhe në varrezat e dëshmorëve dhe të martirëve në Landovicë të Prizrenit.
Në këtë betejë të lavdishme për lirinë e vendit u flijuan shtatë dëshmorë dhe dhjetëra martirë, sakrifica e të cilëve u nderua me respekt të veçantë nga përfaqësues institucionalë, familjarë të të rënëve, organizata të dala nga lufta e UÇK-së dhe qytetarë të shumtë.
Gjatë ceremonisë përkujtimore, pjesëmarrësit vendosën kurora lulesh dhe bënë homazhe, duke rikujtuar rëndësinë e kësaj beteje në rrugëtimin drejt çlirimit dhe pavarësisë së Kosovës.
Në kuadër të aktiviteteve përkujtimore, u organizua edhe një program në shkollën “26 Marsi”, ku u theksua roli historik i Betejës së Landovicës dhe rëndësia e ruajtjes së kujtesës për brezat e rinj.
Përkujtimi u mbyll me mesazhe uniteti dhe mirënjohjeje për të gjithë ata që kontribuan në lirinë e vendit./PrizrenPress.com/
