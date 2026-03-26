15.9 C
Prizren
E enjte, 26 Mars, 2026
type here...

Fokus

Përkujtohet 27-vjetori i Betejës së Landovicës

By admin

Me rastin e 27-vjetorit të Beteja e Landovicës, një prej ngjarjeve më të rëndësishme të luftës së Ushtria Çlirimtare e Kosovës, sot u zhvilluan homazhe në varrezat e dëshmorëve dhe të martirëve në Landovicë të Prizrenit.

Në këtë betejë të lavdishme për lirinë e vendit u flijuan shtatë dëshmorë dhe dhjetëra martirë, sakrifica e të cilëve u nderua me respekt të veçantë nga përfaqësues institucionalë, familjarë të të rënëve, organizata të dala nga lufta e UÇK-së dhe qytetarë të shumtë.

Gjatë ceremonisë përkujtimore, pjesëmarrësit vendosën kurora lulesh dhe bënë homazhe, duke rikujtuar rëndësinë e kësaj beteje në rrugëtimin drejt çlirimit dhe pavarësisë së Kosovës.

Në kuadër të aktiviteteve përkujtimore, u organizua edhe një program në shkollën “26 Marsi”, ku u theksua roli historik i Betejës së Landovicës dhe rëndësia e ruajtjes së kujtesës për brezat e rinj.

Përkujtimi u mbyll me mesazhe uniteti dhe mirënjohjeje për të gjithë ata që kontribuan në lirinë e vendit./PrizrenPress.com/

Previous article
Suharekë, homazhe në kujtim të viktimave të familjes Berisha
Next article
Sonte Sllovaki-Kosovë

Më Shumë

Fokus

27-vjetori i masakrës së Krushës së Madhe, Osmani: Ishte krim me paramendim

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka marrë pjesë në tubimin përkujtimor kushtuar 27-vjetorit të masakrës në Krushë të Madhe. Ai ka thënë se masakra në...
Sport

Junior 06 Moni Bau shkon në finalen e Kupës së Kosovës U16

Skuadra e vajzave Junior 06 Moni Bau U16 është kualifikuar në finalen e Kupës së Kosovës, pasi në ndeshjen gjysmëfinale shënoi fitore bindëse ndaj...

Vdes Chuck Norris, aktori ikonik i filmave aksion

Përkujtohen 68 të vrarët e masakrës së Fortesës

Malisheva rikthehet te fitoret, “shokon” Llapin

Sot Dita Ndërkombëtare e Poezisë

27 vjet nga masakra e familjes Berisha në Suharekë

Totaj: Qeveria i ka marrë Komunës së Prizrenit 36 milionë euro në katër vjet

Trepça e mposht lehtësisht Yllin në Suharekë

Sytë e gjithë shqiptarëve në Varshavë

Latifi përkujton 49 martirët e Brestocit në 27-vjetorin e rënies

Aktgjykim lirues, përforcon narrativën e luftës për liri dhe pavarësi

Urimi i Xheladinit për Fitër Bajram: Paqe dhe harmoni në familjet tuaja

Totaj viziton KBI-në e Prizrenit dhe uron besimtarët për Fitër Bajram

Brenda 24 orëve ndodhën 42 aksidente në trafik, policia shqiptoi 807 dënime

Nxënësi i shkollës dyshohet se është sulmuar nga kujdestarja e klasës në Prizren, intervistohet nga policia

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne