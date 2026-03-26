15.9 C
Prizren
E enjte, 26 Mars, 2026
type here...

Sport

Sytë e gjithë shqiptarëve në Varshavë

By admin

Erdhi dita. Gjithë shqiptarët, jo vetëm ata që dashurojnë futbollin, do të jenë me sy e zemër në Varshavë, ku Kombëtarja shqiptare luan ndeshjen e parë të Play-off-it të Botërorit 2026 kundër Polonisë. Sfida me aromë Botërori starton në orën 20:45 dhe luhet në stadiumin “PGE Norodowy”

Mision shumë i vështirë ndaj Levandovskit me shokë, por jo i pamundur. Futbolli i njeh befasitë dhe surprizat, prandaj dhe kuqezinjtë do të luajnë gjithçka për gjithçka. Polakët nisen favoritë, megjithatë kanë edhe presionin më të madh mbrëmjen e sotme.

Në rast fitoreje, Shqipëria shkon në finalen e Play-off-it, ku do të ndeshet me fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi. Nëse kalon Suedia, ndeshja që vlen biletën e Botërorit 2026 do të luhet në fushën e saj, nëse kalon Ukraina, kuqezinjtë, gjithmonë nëse mundin Poloninë, do të kenë favorin e fushës asnjëanëse.

Me trajnerin Silvinjo Kombëtarja shkoi në Europian, tani është afër Botërorit, afër historisë. Me siguri do të jenë 90 minuta të zjarrta, ku fati dhe episodet kanë pjesën e vet, ndërsa ata që do të zbresin në fushë e dinë shumë mirë se çfarë lumturie do të sillte për gjithë shqiptarët fitorja në Varshavë.

Verdiktin e jep fusha e blertë, ku drejtësinë do ta vendosë gjyqatri anglez Antony Taylor. Kuqezinjtë janë gati, le të shpresojmë që do të na dhurojnë një mbrëmje të madhe në Varshavë për të prekur Botërorin amerikan.

Nëse ndodh mrekullia, Shqipëria do t’i bashkohej Grupit F, ku bëjnë pjesë Holanda, Tunizia dhe Japonia.

Previous article
Sonte Sllovaki-Kosovë

Më Shumë

Lajme

Zafir Berisha uron besimtarët myslimanë për Fitër Bajramin

Kryetari i Bashkimit Demokratik, Zafir Berisha, ka uruar besimtarët e fesë islame me rastin e festës së Fitër Bajramit. Ai bëri të ditur se sot,...
Lajme

Vidhen para, stoli ari në Leshan e Krushë të Vogël

Në dy raste të ndara persona të panjohur kanë vjedhur stoli ari në dy shtëpi të ndryshme. Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës...

Malisheva rikthehet te fitoret, “shokon” Llapin

Çikat e Bashkimit nisin me fitore gjysmëfinalen e Play-offit

Totaj: Qeveria i ka marrë Komunës së Prizrenit 36 milionë euro në katër vjet

Si qëndruan 4 ditë pa bukë e ujë në kulmin e shtëpisë Milazim Duraku me 7 nipat në Krushë të Madhe?

Aulona Muhadri kompleton sirtarin e trofeve me Ligën Unike

Junior 06 Moni Bau shpallet kampione e Kupës së Kosovës U16

37 aksidente dhe mbi 1 mijë gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

Ishte zhdukur në luftë, rivarroset vogëlushi nga Krusha e Vogël

Besimtarët myslimanë sot festojnë Fitër Bajramin

Për 320 vende, mbi 1 mijë aplikantë në Forca e Sigurisë së Kosovës

3 mijë kosovarë ia mësyjnë Shqipërisë për fundjavë, fluks i madh në Morinë

Meraku i varrmihësit të Kukësit

Vetura godet një 82-vjeçar pranë spitalit në Prizren – kjo është gjendja e tij

Sonte Sllovaki-Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne