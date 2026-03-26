Akademi Përkujtimore për 25-vjetorin e rënies së Komandant Malishevës

Nesër, më 27 mars 2026, në ora 10:00, në Sallën e Kuvendit të Komunës së Malishevës, do të mbahet Akademi Përkujtimore për 25-vjetorin e rënies së dëshmorit Agim M. Elshani – Komandant Malisheva.

Ngjarja organizohet nën përkujdesjen e Kryetarit të Komunës, Ekrem Kastrati, në koordinim me OVL UÇK – Dega Malishevë dhe nëndegën Ngucat.

Në akademi do të marrin pjesë familjet e dëshmorëve, veteranët, bashkëluftëtarët dhe qytetarët, për të nderuar kujtimin dhe sakrificën e Komandant Malishevës./PrizrenPress.com/

