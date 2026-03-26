Historike: Kosova drejt “Ëndrrës Amerikane”

“Dardanët” kanë marrë një fitore të madhe 4-3 ndaj Sllovakia në Bratislavë, në ndeshjen e play-off-it për FIFA World Cup 2026.
Kosova u rikthye fuqishëm pas disavantazhit, duke realizuar përmes Veldin Hoxha, Fisnik Asllani, Florent Muslija dhe Kreshnik Hajrizi.
Botërori 2026 do të zhvillohet në USA, Kanada dhe Meksikë.
Tani gjithçka vendoset në Prishtinë. Kosova pret Turqinë më 31 mars në “Fadil Vokrri”, në ndeshjen vendimtare për Botëror./PrizrenPress.com/
