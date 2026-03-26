6.7 C
Prizren
E premte, 27 Mars, 2026
type here...

FokusSport

Historike: Kosova drejt “Ëndrrës Amerikane”

By admin

“Dardanët” kanë marrë një fitore të madhe 4-3 ndaj Sllovakia në Bratislavë, në ndeshjen e play-off-it për FIFA World Cup 2026.

Kosova u rikthye fuqishëm pas disavantazhit, duke realizuar përmes Veldin Hoxha, Fisnik Asllani, Florent Muslija dhe Kreshnik Hajrizi.

Botërori 2026 do të zhvillohet në USA, Kanada dhe Meksikë.

Tani gjithçka vendoset në Prishtinë. Kosova pret Turqinë më 31 mars në “Fadil Vokrri”, në ndeshjen vendimtare për Botëror./PrizrenPress.com/

Previous article
Më Shumë

Fokus

Fokus

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne