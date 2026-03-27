Komuna e Prizrenit synon thellimin e bashkëpunimit me “Autostrada Biennale”

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur në një takim kuratoren e sapo zgjedhur të edicionit të gjashtë të “Autostrada Biennale”, Lucia Pietroiusti, së bashku me drejtuesit e kësaj platforme artistike, Leutrim Fishekqiu, Vatra Abrashi dhe Baris Karamuço.

Gjatë takimit u diskutua për rolin dhe ndikimin e “Autostrada Biennale” në zhvillimin e artit bashkëkohor dhe jetës kulturore në Prizren.

Kryetari Totaj vlerësoi veprimtarinë që zhvillohet në hapësirën “Autostrada Hangar – Qendra për Art Bashkëkohor” në kuadër të ITP Prizren, duke e cilësuar atë si një qendër të rëndësishme për promovimin e artit dhe krijimtarisë.

“Komuna e Prizrenit mbetet e përkushtuar për ta vazhduar bashkëpunimin, me synim zhvillimin e mëtejmë të kulturës dhe turizmit në Prizren”, u shpreh Totaj./PrizrenPress.com/

