Suhareka synon forcimin e bashkëpunimit ndërkomunal me Fellbach dhe Meissen

Nënkryetarja e Komunës së Suharekës, Arta Gashi, ka pritur në një takim nënkryetaren e qytetit Fellbach dhe përfaqësues të qytetit Meissen, me të cilët u zhvillua një takim i cilësuar si i ngrohtë dhe përmbajtjesor.

Gjatë këtij takimi u diskutua për bashkëpunimin e gjatë dhe të suksesshëm ndërmjet Komunës së Suharekës dhe qytetit Fellbach, një partneritet që ndër vite ka sjellë kontribute të rëndësishme në zhvillimin e komunës dhe në përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve.

Po ashtu, në fokus të bisedimeve ishte edhe mundësia e vendosjes dhe avancimit të bashkëpunimit me qytetin Meissen, i njohur për historinë dhe trashëgiminë e tij kulturore, si dhe për realizimin e projekteve të përbashkëta në të ardhmen.

“U theksua rëndësia e forcimit të lidhjeve ndërmjet qyteteve partnere dhe vazhdimit të bashkëpunimit në fusha të ndryshme, në dobi të zhvillimit lokal dhe komunitetit”, thuhet në njoftimin e Komunës./PrizrenPress.com/

