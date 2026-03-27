Kujtohet Komandant Malisheva në 25-vjetorin e rënies

Me një akademi përkujtimore, në Malishevë u shënua 25-vjetori i rënies së dëshmorit Agim Milaim Elshani – Komandant Malisheva. Aktiviteti u organizua nën përkujdesjen e Kryetarit të Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, në bashkëpunim me organizatat e dala nga lufta e UÇK-së, dega në Malishevë dhe nëndega e fshatit Ngucat.

Në këtë akademi morën pjesë bashkëluftëtarë të dëshmorit nga UÇPMB-ja, përfaqësues institucionalë dhe qytetarë nga trevat shqiptare.

Në fjalën e tij, kryetari Ekrem Kastrati vlerësoi lart figurën dhe veprën e Agim Elshanit, duke theksuar rolin e tij në luftën për çlirim kombëtar.

“Sot, me nderim të thellë dhe përulje, kujtojmë dëshmorin Agim Milaim Elshani, i cili dha jetën për lirinë. Sakrifica e tij dhe e të gjithë dëshmorëve mbetet themeli i lirisë sonë dhe obligim i përhershëm për brezat që vijnë”, u shpreh Kastrati.

Ai shtoi se dëshmorët do të kujtohen gjithmonë si simbol i guximit, sakrificës dhe dashurisë për atdheun.

Në këtë përvjetor folën edhe bashkëluftëtarët Metush Kryeziu, Milazim Elshani dhe Adhurim Krasniqi, të cilët ndanë kujtime për veprën dhe kontributin e dëshmorit.

Në emër të familjes, Mimoza Elshani-Mazreku falënderoi të pranishmit për nderimin dhe theksoi se kujtimi për dëshmorët mbetet i gjallë në ndërgjegjen kombëtare. “Liria nuk është e dhënë, por e fituar me gjak dhe sakrificë”, theksoi ajo.

Në përmbyllje të akademisë, kryetari Kastrati ndau mirënjohje për bashkëluftëtarët e dëshmorit nga UÇPMB-ja, ndërsa më pas u bënë homazhe në kompleksin memorial të dëshmorëve në Kleçkë, ku prehet trupi i Agim Elshanit./PrizrenPress.com/

Previous article
Malisheva synon forcimin e bashkëpunimit ndërkomunal me Fellbach dhe Meissen

Më Shumë

Fokus

Liria përmbys 2 Korrikun, fiton tri pikë të mëdha

Liria ka shënuar një fitore të jashtëzakonshme në Prizren, 3:1 ndaj 2 Korrikut në kuadër të Ligës së Parë, duke përmbysur rezultatin pas golit të...
Lajme

Brenda 24 orëve ndodhën 42 aksidente në trafik, policia shqiptoi 807 dënime

Gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë janë shënuar dhjetëra aksidente trafiku, ku përveç dëmeve materiale, një numër i konsiderueshëm i rasteve kanë përfunduar...

Modern Talking për herë të parë në Kosovë, Thomas Anders & Band do të performojnë në HardhFest

Anderson e Wooten mungojnë ndaj Prishtinës, rikthimi i tyre pritet shpejt

Krusha e Madhe përkujton dëshmorët me dhurim gjaku dhe fidanë |VIDEO

Orhan Bislimaj nga UÇK-ja në kryeimam të Prizrenit – rrëfen emocionet e luftës dhe paqes

Një qiell për Ajvaz Shehun

Malisheva synon forcimin e bashkëpunimit ndërkomunal me Fellbach dhe Meissen

Arrestohet i dyshuari për aksidentin me fatalitet në rrugën Prizren–Gjakovë

Gjendet pa shenja jete një person në Prizren

Latifi përkujton 49 martirët e Brestocit në 27-vjetorin e rënies

Ligjëratë informuese për tuberkulozin me nxënës në Rahovec

Sonte Sllovaki-Kosovë

Sytë e gjithë shqiptarëve në Varshavë

Kurti: Humbja e Asllan Musliut, plagë e rëndë për familjen dhe shoqërinë

Sot 27 vjet nga ndërhyrja e NATO-s, lufta dhe liria e Kosovës

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

