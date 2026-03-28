Bashkimi synon finalen para publikut vendas

By admin

Bashkimi dhe Prishtina përballen sonte në ndeshjen e tretë të gjysmëfinales së Play-offit në Superligën e Femrave, raporton PrizrenPress.

Takimi zhvillohet në Palestrën Sportive “Sezai Surroi” në Prizren, me fillim nga ora 19:30, ndërsa hyrja për tifozët do të jetë falas.

Bashkimi vjen në këtë përballje me epërsi 2:0 në seri, pas dy fitoreve bindëse ndaj Prishtinës, dhe synon ta mbyllë serinë para publikut vendas për të siguruar një vend në finale.

Në anën tjetër, Prishtina do të kërkojë fitore për të zgjatur serinë dhe për të mbajtur gjallë shpresat për kualifikim.

Ndeshja pritet të sjellë atmosferë të zjarrtë në palestër dhe përkrahje të madhe për skuadrën vendase./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

