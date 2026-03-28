Rahoveci “trondit” Gjakovën, fitore gjigante për mbijetesë

Rahoveci 029 ka shënuar një fitore tejet të rëndësishme në transfertë, duke mposhtur Vëllaznimin me rezultat 63-67, në një duel dramatik që mund të rezultojë vendimtar në luftën për mbijetesë.

Vendasit e nisën më mirë takimin, duke krijuar epërsi në pjesën e parë (17-11, 12-13) për ta mbyllur atë me shifra 29-24. Por, në pjesën e dytë, mysafirët reaguan fuqishëm (14-22, 20-21), duke përmbysur gjithçka dhe duke marrë një fitore të madhe në fund.

Heroi i mbrëmjes ishte Bardh Rexha, i cili shkëlqeu nga distanca me 5 treshe nga 6 tentime, duke e mbyllur ndeshjen me 15 pikë. Me nga 15 pikë kontribuuan edhe Kentrell Pullian dhe J’von McCormick, ndërsa Adonis Thomas shtoi 10 pikë të vlefshme.

Në anën tjetër, për Vëllaznimin, nuk mjaftuan paraqitjet e Andrew Gordon me 15 pikë dhe Ziggy Reid e Jericole Hellems me nga 13 pikë secili.

Pas 26 xhirove, Rahoveci 029 dhe Prishtina ndajnë pozitën e parafundit me nga 9 fitore e 17 humbje, ndërsa Vëllaznimi mbetet i fundit me 8 fitore e 18 humbje.

Në xhiron e ardhshme, Rahoveci pret Trepçën, ndërsa Vëllaznimi udhëton për t’u përballur me Prishtinën—dy sfida që pritet të kenë peshë të madhe në renditjen finale./PrizrenPress.com/

Previous article
Liria lëshon fitoren në Istog
Next article
P.C Prizreni shpallet kampion i stinorit të rregullt me fitore bindëse

27 vjet nga masakra e familjes Berisha në Suharekë

27 vjet më parë, forcat serbe, fillimisht kishin shtënë me armë zjarri në drejtim të rreth 50 anëtarëve të familjes Berisha, e më pas...
Totaj pret delegacionin portugez në Prizren, diskutohet për bashkëpunim në teknologji dhe energji

Kryetari i Komunës së Prizren, Shaqir Totaj, priti në takim kryetarin e Shoqatës Portugeze të Biznesit dhe drejtorin e kompanisë Grupo Érre, Ramiro Brito,...

Masakra e Suharekës: Një familje e shfarosur nga krimi i organizuar i shtetit serb kundër shqiptarëve etnikë

Historike: Kosova drejt “Ëndrrës Amerikane”

Abrashi: Osmani e ka shkelur Kushtetutën “me të dy këmbët”

Vashat e Bashkimit një hap larg finales

Shënohet Dita Botërore e Tuberkulozës në Prizren, 66 raste të regjistruara në vitin 2025

Suhareka synon forcimin e bashkëpunimit ndërkomunal me Fellbach dhe Meissen

Haradinaj nga Krusha e Madhe: Siguria është jetike, duhet ta mbajmë fort me Amerikën që të mos na përsëritet historia

Mësohet kur do të shpërndahet paga e 13-të

Liria përmbys 2 Korrikun, fiton tri pikë të mëdha

Ylli kampion i Ligës Unike

Nisin punimet për rregullimin e rrugëve në lagjen “2 Korriku” në Prizren

Operacion antidrogë në Suharekë, arrestohen dy persona

Moti sot me temperatura deri në 12 gradë Celsius

Modern Talking për herë të parë në Kosovë, Thomas Anders & Band do të performojnë në HardhFest

