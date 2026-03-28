P.C Prizreni shpallet kampion i stinorit të rregullt me fitore bindëse

Proton Cable Prizreni ka mbyllur në mënyrë dominuese stinorin e rregullt në Ligën e Parë të meshkujve në basketboll, duke u shpallur kampion pas fitores së thellë ndaj Kosovarit me rezultat 99:60, raporton PrizrrnPress.
Skuadra prizrenase e kontrolloi ndeshjen nga fillimi deri në fund, duke treguar epërsi të dukshme në çdo aspekt të lojës dhe duke mos i lënë hapësirë kundërshtarit. Ky rezultat vetëm sa konfirmon formën e lartë të ekipit gjatë gjithë kampionatit.
Proton Cable Prizreni e përfundon stinorin e rregullt me bilanc mbresëlënës prej 16 ndeshjesh dhe vetëm një humbje, duke u renditur në vendin e parë dhe duke hyrë në plejof me vetëbesim maksimal.
Tashmë, vëmendja e skuadrës është përqendruar te faza e plejofit, ku synimi mbetet vazhdimi i formës së mirë dhe lufta për titullin kampion./PrizrenPress.com/
Marketing
