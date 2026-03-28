4.6 C
Prizren
E diel, 29 Mars, 2026
type here...

FokusSport

P.C Prizreni shpallet kampion i stinorit të rregullt me fitore bindëse

By admin

Proton Cable Prizreni ka mbyllur në mënyrë dominuese stinorin e rregullt në Ligën e Parë të meshkujve në basketboll, duke u shpallur kampion pas fitores së thellë ndaj Kosovarit me rezultat 99:60, raporton PrizrrnPress.

Skuadra prizrenase e kontrolloi ndeshjen nga fillimi deri në fund, duke treguar epërsi të dukshme në çdo aspekt të lojës dhe duke mos i lënë hapësirë kundërshtarit. Ky rezultat vetëm sa konfirmon formën e lartë të ekipit gjatë gjithë kampionatit.

Proton Cable Prizreni e përfundon stinorin e rregullt me bilanc mbresëlënës prej 16 ndeshjesh dhe vetëm një humbje, duke u renditur në vendin e parë dhe duke hyrë në plejof me vetëbesim maksimal.

Tashmë, vëmendja e skuadrës është përqendruar te faza e plejofit, ku synimi mbetet vazhdimi i formës së mirë dhe lufta për titullin kampion./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne