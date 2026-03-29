Kulture

101 vjet nga vrasja e Bajram Currit, figura që la gjurmë në historinë kombëtare

By admin

Sot shënohen 101 vjet nga vrasja e Bajram Curri, një ndër figurat më të shquara të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare.

Ai u vra më 29 mars 1925 në Grykën e Dragobisë nga forcat e lidhura me Ahmet Zogu, ndërsa rrethanat e sakta të vdekjes së tij vazhdojnë të diskutohen edhe sot.

Bajram Curri ishte udhëheqës popullor dhe ushtarak, i përfshirë në ngjarje kyçe historike si Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe kryengritjet për pavarësi.

Ai kontribuoi në organizimin e rezistencës kundër pushtuesve dhe në mbrojtjen e çështjes kombëtare shqiptare, duke mbetur një simbol i qëndresës dhe përkushtimit ndaj atdheut.

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

