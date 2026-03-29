10.4 C
Prizren
E diel, 29 Mars, 2026
type here...

FokusSport

Sonte derbi në Prizren: Bashkimi synon vazhdimësinë ndaj Yllit

By admin

Sonte në Prizren zhvillohet derbi i javës së 26-të në elitën e basketbollit kosovar, ku Bashkimi pret në shtëpi Golden Eagle Ylli, në një përballje që pritet të sjellë intensitet dhe rivalitet të madh në parket, raporton PrizrenPress.

Prizrenasit hyjnë në këtë ndeshje me synimin për të vazhduar formën pozitive dhe për të mbajtur pozitat e larta në tabelë, ndërsa në anën tjetër Ylli kërkon të bëjë hapin e rëndësishëm në transfertë dhe të rikthehet te rezultatet pozitive në këtë fazë të kampionatit.

Takimi zhvillohet në palestrën “Sezai Surroi” nga ora 19:30 dhe pritet të jetë një duel i fortë, ku të dy skuadrat kanë objektiva të qarta për vazhdimin e sezonit./PrizrenPress.com/

Previous article
Më Shumë

Lajme

Fokus

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne