Bashkimi U14 kampion i Kupës së Kosovës

Ekipi U14 i Bashkimit është shpallur kampion i Kupës së Kosovës, pas një paraqitjeje të shkëlqyer në turneun e zhvilluar në Mitrovicë, raporton PrizrenPress.
Të rinjtë prizrenas dëshmuan cilësi të lartë, disiplinë dhe karakter gjatë gjithë garës, duke dominuar ndaj kundërshtarëve dhe duke e merituar plotësisht trofeun. Në ndeshjen finale ndaj Vëllaznimit, Bashkimi U14 triumfoi me rezultat 70-57, duke e vulosur suksesin me një performancë bindëse.
Ky triumf është fryt i punës së vazhdueshme dhe përkushtimit të madh të ekipit, nën koordinimin e Edon Godenit dhe drejtimin e trajnerëve Edin Kerveshi dhe Albin Dashi, të cilët kanë ndërtuar një gjeneratë premtuese për të ardhmen e klubit./PrizrenPress.com/
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/