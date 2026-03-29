“Shpërthen” Drini i Bardhë, spektakël në Gjonaj

Drini i Bardhë ka shënuar fitore bindëse në shtëpi, duke mposhtur Kosovën VR me rezultat 4:2, në kuadër të Ligës së Dytë të Kosovës, raporton PrizrenPress.
Ndeshja e zhvilluar në Gjonaj nisi me golin e parë të mysafirëve, por vendasit reaguan menjëherë me golin e barazimit të shënuar nga Shpejtim Totaj. Më pas, përmbysja u kompletua nga Caner Gzimi, i cili shënoi për 2:1, ndërsa epërsia u thellua nga Gramos Bajra për 3:1.
Mysafirët arritën të ngushtojnë rezultatin në 3:2, por në fund gjithçka u vulos nga Drilon Krasniqi, i cili shënoi golin e katërt për 4:2 final.
Një fitore e rëndësishme dhe spektakolare për Drinin e Bardhë në shtëpi./PrizrenPress.com/
