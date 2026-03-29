Junior 06 kampion të Kupës së Kosovës U14

Junior 06 Moni Bau është shpallur kampion i Kupës së Kosovës U14 për vajza, pas një finaleje të zhvilluar me ritëm të lartë dhe dominim të plotë, raporton PrizrenPress.

Në ndeshjen finale, Junior 06 Moni Bau mposhti Hyjneshat me rezultat 63:42, duke konfirmuar formën e shkëlqyer gjatë gjithë turneut.

Finalja u zhvillua në palestra “Sezai Surroi” në Prizren, ku skuadra kampione ngriti trofeun e Kupës së Kosovës U14 dhe festoi suksesin e madh./PrizrenPress.com/

