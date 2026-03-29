Bashkimi blindon vendin e dytë

Bashkimi ka regjistruar një fitore të rëndësishme dhe bindëse në javën e 26-të të ProCredit Superligës, duke mposhtur Golden Eagle Ylli me rezultat 95:70, fitore që i siguron vendin e dytë në tabelë dhe kualifikimin në gjysmëfinale të “Play-off”-it.
Prizrenasit e kontrolluan ndeshjen nga fillimi deri në fund, duke dominuar shumicën e periudhave të takimit. Diferenca u thellua sidomos në çerekun e tretë, duke e mbyllur sfidën me meritë të plotë (25-19, 21-16, 32-17, 17-18).
Te Bashkimi u dalluan Daquon Lake me 20 pikë, Shanon Shorter me 17, Ike Nwamu me 14 dhe Lejson Zeqiri me 12 pikë. Ndërkohë, për Yllin më i miri ishte Tyreek Smith me 21 pikë, i ndjekur nga Breon Pass me 15.
Pas 26 xhirove, Bashkimi mban vendin e dytë me 18 fitore e 8 humbje, ndërsa Ylli renditet i pesti me 11 fitore e 15 humbje.
Në xhiron e ardhshme, Bashkimi luan ndaj Pejës, ndërsa Ylli përballet me Borën./PrizrenPress.com/
Marketing
