Përkujtohet dëshmori Xhevdet Morina në 27-vjetorin e rënies

By admin

Në 27-vjetorin e rënies heroike është përkujtuar dëshmori i kombit, Xhevdet Qazim Morina, i cili ra më 30 mars 1999 gjatë luftimeve në vendin e njohur si “Trojet”, sot i quajtur edhe “Kalaja e Dëshmorëve”, në Astrazup, në malet mes Astrazupit dhe Rahovecit.

Me këtë rast, pranë lapidarit të ngritur në vendin e rënies, u bënë homazhe dhe u vendosën kurora lulesh në nderim të jetës dhe sakrificës së tij për lirinë e vendit.

Në ceremoninë përkujtimore morën pjesë kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, kryetari i degës së OVL të UÇK-së në Malishevë, Metush Kryeziu, përfaqësues të nëndegës së OVL të UÇK-së në Astrazup, bashkëluftëtarë, familjarë dhe qytetarë të shumtë.

Me këtë rast, Ekrem Kastrati theksoi rëndësinë e kujtimit të përhershëm për dëshmorët e lirisë, duke u shprehur se sakrifica dhe guximi i tyre mbeten frymëzim për brezat, ndërsa kujtimi për ta do të jetojë gjithmonë në historinë dhe ndërgjegjen kombëtare.

Aktiviteti përkujtimor është organizuar nga Shoqata e Familjeve të Dëshmorëve në Malishevë, OVL e UÇK-së – dega në Malishevë dhe nëndega e saj në Astrazup./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

