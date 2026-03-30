Liria vë në shitje fanella për kauzë humanitare në bashkëpunim me Down Syndrome Kosova

FC Liria ka njoftuar vënien në shitje të fanellave të klubit në kuadër të një iniciative humanitare, në bashkëpunim me Down Syndrome Kosova.
Fanellat janë realizuar me numër të kufizuar dhe përfaqësojnë një projekt me vlerë sociale, pasi dizajni i tyre është krijuar nga persona me sindromën Down, duke përcjellë mesazh përfshirjeje dhe solidariteti.
“Fanellat e klubit tashmë kanë dalë në shitje, në numër të limituar”, njofton klubi, raporton PrizrenPress.
Klubi prizrenas thekson se kjo iniciativë shkon përtej aspektit sportiv.
“Këto fanella nuk janë veç simbol i klubit – dizajni i tyre është krijuar nga personat me sindromën Down, dhe janë një mundësi për të dhuruar dashni, përkrahje dhe shpresë për ata që kanë më së shumti nevojë”, ka bërë me dije klubi.
Të gjitha të hyrat nga shitja do të dedikohen për mbështetjen e shërbimeve terapeutike të qendrës së Down Syndrome Kosova në Prizren.
“Çdo fanellë është një mbështetje e drejtpërdrejtë për personat me sindromën Down”, thuhet në njoftim, ku gjithashtu bëhet e ditur se çmimi minimal është 25 euro.
Fanellat mund të sigurohen pranë qendrës së Down Syndrome Kosova në Prizren, ndërsa për informacione shtesë qytetarët mund të kontaktojnë përmes mesazheve direkte.
“Bashkë jemi më të fortë”, përmbyllet njoftimi./PrizrenPress.com/
