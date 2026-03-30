Kuvendi i Malishevës miraton planin e punës, listën e pronave dhe shqyrton financat

Kuvendi i Komunës së Malishevë, nën drejtimin e kryesuesit Fatmir Ademaj, ka mbajtur mbledhjen e dytë të rregullt për këtë vit, ku janë trajtuar një sërë çështjesh me rëndësi për funksionimin e institucionit dhe interesin e qytetarëve.

Sipas njoftimit të komunës, pas miratimit të procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara, kuvendi ka miratuar planin e punës për vitin 2026. Gjithashtu, pas shqyrtimit, është aprovuar edhe lista e pronave të paluajtshme komunale për dhënie në shfrytëzim gjatë këtij viti.

Në të njëjtën mbledhje, anëtarët e kuvendit kanë shqyrtuar edhe raportin financiar për vitin 2025, duke analizuar të hyrat dhe shpenzimet komunale.

Po ashtu, janë marrë vendime për formimin e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB), si dhe Komisionit Komunal të Aksionarëve për SHA “Stacioni i Autobusëve” dhe SHA “Eko Regjioni”, njësia në Malishevë.

Kuvendi ka miratuar edhe komisionin për organizimin e zgjedhjeve në Këshillat Lokalë, ndërsa ndër vendimet e tjera është përfshirë subvencionimi i stacionit të autobusëve dhe ndarja e një parcele për grumbullimin e mbeturinave inerte. Për një parcelë tjetër është marrë vendim për bashkim, në kuadër të një procedure juridike pronësore.

Në fund të mbledhjes, në nderim të viktimave të luftës dhe në prag të përvjetorit të Masakra e Burimit, është mbajtur një minutë heshtje./PrizrenPress.com/

