Në Retijë dhe Opterushë përkujtohen dëshmorët dhe martirët e lirisë

Retijë dhe Opterushë janë zhvilluar aktivitete përkujtimore në nderim të dëshmorëve dhe martirëve të lirisë, ku morën pjesë familjarë, bashkëluftëtarë, përfaqësues institucionalë dhe qytetarë, raporton PrizrenPress.

Në Retijë, u përkujtuan 3 dëshmorët, 17 martirët e rënë dhe 2 të zhdukurit, duke rikujtuar sakrificën e tyre për lirinë e Kosovës.

Kryetari i Komunës së Rahovec, Smajl Latifi, theksoi se dhimbja dhe krenaria bashkohen në kujtim të atyre që ranë për liri.

“Serbia fashiste përdori taktika mizore duke vrarë, masakruar dhe dëbuar civilë të pafajshëm, pa kursyer askënd”, theksoi Latifi.

Opterushë, u përkujtuan 5 dëshmorët dhe 27 qytetarët e paarmatosur që u vranë dhe u masakruan, ndërsa katër prej tyre ende mbeten të pagjetur.

Latifi u shpreh se Opterusha mbetet plagë e hapur e historisë sonë dhe se sakrifica e tyre përbën themelin e lirisë së sotme.

Në të dyja fshatrat u theksua rëndësia e ruajtjes së kujtesës historike dhe nderimit të përhershëm të të rënëve për liri./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Kuvendi i Malishevës miraton planin e punës, listën e pronave dhe shqyrton financat
Kosova mbyll stërvitjet zyrtare, gati për duelin vendimtar ndaj Turqisë

27 vjet nga masakrimi i 243 shqiptarëve në Krushë të Madhe

Krusha e Madhe përkujton sot të vrarët dhe të masakruarit nga forcat serbe, ku nuk janë kursyer as gratë, fëmijët dhe pleqtë. 27 vjet më...
Sekuestrohen 2 kg heroinë dhe armë pa leje në Suharekë

Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar opinionin publik se në kuadër të veprimeve hetimore dhe në bashkëpunim me organet e rendit, janë ndërmarrë masa...

Prizren/ Dorëzon armën e trashëguar në polici, iniciohet rast për posedim të paautorizuar

Liria në kërkim të pikëve të reja në Istog

Rexhepi: Shumë shpejt do të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme

Kujtohet Komandant Malisheva në 25-vjetorin e rënies

Një qiell për Ajvaz Shehun

Mbrojtja: Asnjë provë kundër Thaçit, kërkohet lirimi i menjëhershëm

Junior 06 kampion të Kupës së Kosovës U14

Ukaj: Nuk rritet asnjë tarifë ndërtimore në Prizren

Bashkimi U14 kampion i Kupës së Kosovës

I dyshuari për mbi 500 kg drogë dorëzohet në polici, kërkohet paraburgim

Ligjëratë informuese për tuberkulozin me nxënës në Rahovec

Sot 27 vjet nga ndërhyrja e NATO-s, lufta dhe liria e Kosovës

Modern Talking për herë të parë në Kosovë, Thomas Anders & Band do të performojnë në HardhFest

Suhareka synon forcimin e bashkëpunimit ndërkomunal me Fellbach dhe Meissen

