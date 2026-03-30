Kosova mbyll stërvitjet zyrtare, gati për duelin vendimtar ndaj Turqisë

Kombëtarja e Kosovës ka përmbyllur seancën e fundit stërvitore para finales së “play-off”-it ndaj Turqisë, që zhvillohet nesër në ora 20:45 në stadiumin Stadiumi Fadil Vokrri.
Dardanët u stërvitën me intensitet dhe përkushtim maksimal, duke reflektuar fokus dhe vendosmëri për këtë përballje vendimtare ku synohet një rezultat historik në rrugëtimin drejt Botërorit 2026, raporton PrizrenPress.
Nën drejtimin e përzgjedhësit Franco Foda, futbollistët zhvilluan ushtrimet taktike të planifikuara, duke demonstruar gatishmëri të lartë fizike dhe psikologjike.
Atmosfera në kampin e Kosovës mbetet pozitive, ndërsa besimi për një paraqitje dinjitoze është i lartë. Mbështetja e tifozëve pritet të jetë një shtysë e rëndësishme në këtë ndeshje vendimtare./PrizrenPress.com/
