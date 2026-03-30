12 C
Prizren
E hënë, 30 Mars, 2026
type here...

Sport

Kosova mbyll stërvitjet zyrtare, gati për duelin vendimtar ndaj Turqisë

By admin

Kombëtarja e Kosovës ka përmbyllur seancën e fundit stërvitore para finales së “play-off”-it ndaj Turqisë, që zhvillohet nesër në ora 20:45 në stadiumin Stadiumi Fadil Vokrri.

Dardanët u stërvitën me intensitet dhe përkushtim maksimal, duke reflektuar fokus dhe vendosmëri për këtë përballje vendimtare ku synohet një rezultat historik në rrugëtimin drejt Botërorit 2026, raporton PrizrenPress.

Nën drejtimin e përzgjedhësit Franco Foda, futbollistët zhvilluan ushtrimet taktike të planifikuara, duke demonstruar gatishmëri të lartë fizike dhe psikologjike.

Atmosfera në kampin e Kosovës mbetet pozitive, ndërsa besimi për një paraqitje dinjitoze është i lartë. Mbështetja e tifozëve pritet të jetë një shtysë e rëndësishme në këtë ndeshje vendimtare./PrizrenPress.com/

Previous article
Në Retijë dhe Opterushë përkujtohen dëshmorët dhe martirët e lirisë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne