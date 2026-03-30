Gratë malishevase nderohen me mirënjohje për kontributin e tyre në shoqëri

Në një ceremoni të veçantë dhe plot emocion, të organizuar nga Zyra për Barazi Gjinore në Komunën e Malishevë, nën drejtimin e Vera Bytyçi, u vlerësuan gratë malishevase për rolin dhe kontributin e tyre në jetën shoqërore, kulturore, arsimore dhe institucionale.

Sipas njoftimit të komunës, ky aktivitet u mbajt në shenjë respekti dhe mirënjohjeje për përkushtimin e grave, sakrificat dhe sukseset e tyre ndër vite, si dhe për ndikimin e tyre në zhvillimin e shoqërisë.

Në këtë ngjarje morën pjesë edhe kryetari i Komunës së Malishevë, Ekrem Kastrati, së bashku me shefen e kabinetit Blerta Krasniqi dhe drejtorë të drejtorive komunale. Ai theksoi rëndësinë e fuqizimit të gruas dhe mbështetjes së saj në çdo fushë të jetës.

“Gratë e Malishevë kanë qenë dhe mbeten shtyllë e fortë e shoqërisë sonë. Kontributi i tyre në arsim, kulturë, shëndetësi, administratë dhe jetën publike është i jashtëzakonshëm dhe meriton respektin dhe mbështetjen tonë të vazhdueshme”, u shpreh ai.

Gjatë ceremonisë u ndanë mirënjohje për disa gra dhe familje me kontribut të veçantë: Me mirënjohje u nderua Familja e Dëshmorit Habib Berisha; nga fusha e arsimit u vlerësua Hysnie Mazreku; nga fusha e shëndetësisë u nderua Sadbere Hoxha, nga fusha e biznesit u vlerësua Zemrije Bytyqi-Mazreku dhe nga fusha e sportit u nderua Melisa Berisha.

Ky aktivitet u vlerësua si një mesazh i fuqishëm për rolin e grave në shoqëri dhe rëndësinë e mbështetjes së tyre të vazhdueshme për një të ardhme më të barabartë dhe më të zhvilluar./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Kosova mbyll stërvitjet zyrtare, gati për duelin vendimtar ndaj Turqisë
Next article
Ismet Munishi ‘braktis’ studiot: Kosovë–Turqi shijohet me zemër, jo me mikrofon

Më Shumë

Fokus

Vashat e Bashkimit një hap larg finales

KBF Bashkimi është vetëm një hap larg finales së Play-offit, pasi ka shënuar edhe fitoren e dytë radhazi ndaj KBF Prishtina. Prizrenaset triumfuan bindshëm në...
Fokus

Nxënësi i shkollës dyshohet se është sulmuar nga kujdestarja e klasës në Prizren, intervistohet nga policia

Një nxënës i një shkolle fillore në Prizren dyshohet se është sulmuar fizikisht nga kujdestarja e klasës së tij. Ngjarja thuhet se ka ndodhur më...

Përkujtohen 68 të vrarët e masakrës së Fortesës

Olimpiada e Kimisë mbahet me sukses në Suharekë

Haradinaj nga Krusha e Madhe: Siguria është jetike, duhet ta mbajmë fort me Amerikën që të mos na përsëritet historia

I moshuari gjendet pa shenja jete në rrugë në Prizren – Policia kërkon ndihmë për identifikim

Liria në kërkim të pikëve të reja në Istog

Arrestohet në Prizren një 50-vjeçar, ishte në kërkim dhe i dënuar për mashtrim

Ukaj: Nuk rritet asnjë tarifë ndërtimore në Prizren

27 vjet nga masakra e familjes Berisha në Suharekë

Mbrojtja: Asnjë provë kundër Thaçit, kërkohet lirimi i menjëhershëm

Rexhepi: Shumë shpejt do të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme

Sonte derbi në Prizren: Bashkimi synon vazhdimësinë ndaj Yllit

Suharekë, homazhe në kujtim të viktimave të familjes Berisha

Sonte Sllovaki-Kosovë

Latifi përkujton 49 martirët e Brestocit në 27-vjetorin e rënies

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

