Sport

Ismet Munishi ‘braktis’ studiot: Kosovë–Turqi shijohet me zemër, jo me mikrofon

Trajneri i Lirisë së Prizrenit, Ismet Munishi, ka reaguar me një postim emocional në prag të ndeshjes Kosovë – Turqi, duke bërë të ditur se këtë herë ka zgjedhur të mos jetë pjesë e studiove televizive dhe analizave mediatike.

Ai ka theksuar se ndeshjen do ta përjetojë në mënyrë krejtësisht ndryshe, larg mikrofonave dhe komenteve publike.

“Sot nuk kam nevojë për studio, analiza e as zhurmë mediash. E kam zgjedh ndryshe, me e jetu ndeshjen, jo me e komentu”, ka shkruar Munishi, raporton PrizrenPress.

Ai shton se për të futbolli mbetet ndjenjë e pastër dhe personale: “Kosovë – Turqi shijohet me zemër, jo me mikrofon. Futbolli është ndjenjë… e ndjenjat nuk kanë nevojë për publik”.

Në të njëjtin reagim, Munishi ka kritikuar edhe gjendjen e infrastrukturës sportive në vend, duke u ndalur te stadiumi “Fadil Vokrri”.

“Si gjeneratë e sakrificës bashkë me shokët e mi e shikojmë nga shtëpia, sepse për neve tash nuk keni nevojë, e politikanët na kanë lënë me një stadium që vetëm emrin ‘Fadil Vokrri’ e ka të madh, sepse në realitet është shumë i vogël”, ka shkruar ai./PrizrenPress.com/

