Arrestohet në Prizren një 50-vjeçar, ishte në kërkim dhe i dënuar për mashtrim

Një 50-vjeçar është arrestuar dje, më 29.03.2026, në Prizren, pasi ka qenë në kërkim dhe ndaj tij ka pasur shtatë udhër-arreste aktive.

Sipas njoftimit të Policisë, i njëjti është i dënuar me një vit e dy muaj e gjysmë burg efektiv, me vendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore në Prizren.

“I njëjti ka qenë në kërkim dhe ka pasur shtatë (7) urdhër-arreste aktive. Ai është i dënuar me një vit e dy muaj e gjysmë burg efektiv, me vendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore në Prizren. I arrestuari është dënuar për veprën penale “Mashtrim” sipas nenit 323 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)”- njoftoi Policia më 30.03.2026.

Ndërsa është bërë e ditur se pas arrestimit, E.S. fillimisht është dërguar në stacionin policor në Prizren dhe më pas është dërguar në burg për vuajtjen e dënimit.

