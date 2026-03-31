27 vjet nga masakra në Pastasellë të Rahovecit

Masakra në Pastasellë të Komunës së Rahovecit është një nga masakrat më të tmerrshme që kanë bërë forcat kriminale serbe gjatë luftës së Kosovës të vitit 1999.

Në këtë masakër janë vrarë dhe masakruar 106 persona nga ky fshat dhe fshatrat tjera përreth.

Edhe sot e kësaj dite nga kjo masakër ende ka familjarë që kërkojnë t’i kthehen trupat e më të dashurve të tyre, të cilët edhe pas 27 vjetësh figurojnë të pagjetur.

Në këtë masakër përpos vrasjes dhe masakrimit nga forcat serbe, të vrarët më pastaj edhe janë djegur.

13 persona i mbijetuan kësaj masakre.

Për vrasjen dhe masakrimin e 106 martirëve, deri më tani nuk është dënuar asnjë serb që ka marrë pjesë në masakrën e fshatit Pastasellë.

Previous article
Hodaj i LDK-së propozon ngritjen e një monumenti në Prizren për të nderuar solidaritetin e Kukësit në vitin 1999
Next article
Dita historike: krejt sytë kah Kosova

Më Shumë

Lajme

Krusha e Madhe përkujton dëshmorët me dhurim gjaku dhe fidanë |VIDEO

Pavarësisht se vitet kalojnë, muaji mars mbetet i rëndë për banorët e Krushës së Madhe të Rahovecit. Atë pranverë të hershme, 27 vjet më...
Fokus

I moshuari gjendet pa shenja jete në rrugë në Prizren – Policia kërkon ndihmë për identifikim

Policia e Kosovës ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për identifikimin e një burri të moshuar, rreth 70 vjeç, i cili është gjetur pa shenja...

Rahoveci “trondit” Gjakovën, fitore gjigante për mbijetesë

Liria vë në shitje fanella për kauzë humanitare në bashkëpunim me Down Syndrome Kosova

Vashat e Bashkimit një hap larg finales

Dorëzohet në polici personi i kërkuar në Suharekë

Nxënësi i shkollës dyshohet se është sulmuar nga kujdestarja e klasës në Prizren, intervistohet nga policia

Shënohet Dita Botërore e Tuberkulozës në Prizren, 66 raste të regjistruara në vitin 2025

Donacion i ri për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në Rahovec

Kujtohet Komandant Malisheva në 25-vjetorin e rënies

Ankohet Ismet Munishi: “Istogu ish shndërru në Kandahar, kurrë s’kam pa diçka të tillë”

27 vjet nga masakra në Celinë, Fortesë dhe Brestoc

Abrashi: Osmani e ka shkelur Kushtetutën “me të dy këmbët”

Komuna e Prizrenit synon thellimin e bashkëpunimit me “Autostrada Biennale”

Dogana e Kosovës zbulon 1000 litra etanol në rajonin e Prizrenit – shmangie nga taksat mbi 6 mijë euro

Kosovë–Turqi në ekran të madh në Shatërvan

