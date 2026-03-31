Prizreni synon investime gjermane, Totaj pret ambasadorin Rudolph

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot në një takim ambasadorin e Republikës Federale të Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolph, me të cilin ka diskutuar për thellimin e bashkëpunimit dhe mundësitë për investime të reja, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, gjatë takimit u vlerësuan marrëdhëniet shumë të mira ndërmjet Gjermania dhe Kosova, ndërsa theksi u vendos te zhvillimi ekonomik dhe krijimi i kushteve për tërheqjen e investitorëve potencialë në Prizren.

“Në veçanti, u ndalën te mundësitë e bashkëpunimit në fushën e ekonomisë dhe tërheqjen e investitorëve potencialë, si dhe trajtuan tema të rëndësishme si arsimi, shëndetësia, turizmi dhe kultura”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/

